Bornova Belediyesi'nden miniklere hediye

Pandemi nedeniyle kapalı olan Bornova Belediyesi'ne bağlı Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezlerinde kayıtlı çocuklar, evlerinde ziyaret ediliyor. Mevlana, Altındağ ve Evka-3 mahallelerinde bulunan merkezlerde eğitim alan miniklerin evlerini dolaşan görevliler çocukların durumu hakkında ailelerden bilgi aldı, boyama kitabı ve boya hediye etti

Belediye bünyesinde çocukların gelişimine katkı koymak, kadınların iş ve sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak için hizmet veren merkezlerde eğitim alan 3-6 yaş arası çocuklar evlerinde ziyaret ediliyor. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan ve eğitim alamayan 150 çocuğun evine tek tek giderek çocukların durumları, evde yaptıkları aktiviler,öz bakımları gibi konularda bilgi aldı. Çocuk gelişim uzmanlarının yer aldığı ziyaretlerde çocuklarla da görüşülerek, koronovirüsten korunma yolları anlatıldı. Miniklere kek, süt, boyama kitabı ve boya kalemleri hediye edildi.

Bornova Belediyesi'nin özellikle çocuklar için yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını belirten aileler, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a teşekkür etti.

Çocukların gelişimi takip ediliyor

Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nin küçük çocuğu olan Bornovalı kadınların hayatın içinde daha fazla yer alabilmesi için hizmet verdiğini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pandemi nedeniyle eğitimlere ara vermek zorunda kaldık. Ama burada kayıtlı olan çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Aileler ile görüşerek onların gelişimlerini yakından takip etmeye devam ediyoruz"dedi.

Merkezlerin sayısı artıyor

Pandemi sonrası için de hazırlıklar yaptıklarını hatırlatan Başkan İduğ, "Şu an aktif olan 3 merkezimiz var. Bunların sayısını arttırarak daha fazla çocuğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için Doğanlar mahallemizde de yeni bir merkez hazırladık. Yasakların kalkmasının ardından açılışını yapacağız. 5'inci merkezimizi ise Serintepe Mahallemizde açmayı planlıyoruz" diye konuştu.