Bornova Belediyesi'nden yerel gazetelere destek

Bornova Belediyesi şeffaf yönetim anlayışı gereği, meclis karar özetlerini gazetelerde yayınlamak için düğmeye bastı. Önceki gün yapılan Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısında komisyona havale edilen teklifin meclisten geçmesi durumunda meclis kararları İzmir merkezde belli bir süredir günlük yayın yapan yerel gazetelerde yayınlanacak. Kararın Belediye Meclisi’nden geçmesi durumunda Bornova Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili tüm süreçler şeffaf bir şekilde gazetelerden de takip edilebilecek

Konunun mecliste görüşülmeye başlanmasının ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, kapsamdan yararlanan yerel gazetecilerin temsilcileri ile birlikte Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret ederek bu önemli proje nedeniyle teşekkür etti.

İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır’ın da bulunduğu ziyarette gazetelerin ayakta kalabilmelerinin ve bağımsızlıklarını koruyabilmelerinin önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Demokrasilerde 4. Kuvvet olarak öne çıkan basın, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin en önemli ayaklarından biridir. Hem bu şeffaflığı sağlamak hem de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullardan gazetelerin olumsuz etkilenmemesi için destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyemizin ardından biz de meclis karar özetlerimizi en az iki yıldır merkezi yayın yapan günlük yerel gazetelerimizde yayınlamak amacıyla yola çıktık” dedi.

Özgür gazetecilik mücadelesi

İGC Başkanı Dilek Gappi, yerel basının ayakta durmakta güçlük çektiğini belirterek, “Biz özgür gazetecilik için mücadele ediyoruz. Mücadelemiz işini hakkıyla yapan tüm meslektaşlarımız adınadır. Maliyetlerimiz en az yüzde 50 düzeyinde arttı. Gelirlerimizde ise hiçbir artış yok. Bazı sektörler maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtabiliyor ancak yerel basınımızın bunu yapması ne yazık ki mümkün olmuyor. En az 20 kişilik kadrolara sahip yerel gazetelerimizin yükü ayrıca ağırlaştı. Ancak işini hakkıyla yapan tüm basınımızın desteğe ihtiyacı var. İzmir Gazeteciler Cemiyetimiz öncülüğünde ilk kez İzmir’in başlattığı ve tüm Türkiye’ye örnek olan meclis karar özetlerinin günlük gazetelerde yayınlama kararını hayata geçiren ilk ilçemiz Bornova oldu. Bornova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İduğ’un bu kararı alması yerel basına destek anlamında çok büyük bir adım. Tüm ilçe belediyelerimize örnek olması amacıyla yola çıkıyor, basın mesleğinde istihdamı artıracak her projeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Görüşmeye Ege Telgraf Gazetesi İmtiyaz Sahibi Aylin Suphandağlı, Haber Ekspres Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Muammer Kırca, Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mesut Şimşek, Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail İnan, Dokuz Eylül Gazetesi Yayın Koordinatörü Hakan Dirik, İz Gazete Yayın Koordinatörü Murat Attila, İlkses Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek de katıldı.