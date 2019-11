Bornova Belediyesi'ne DİSK desteği

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u ziyaret etti.

Sendika ve konfederasyon olarak Bornova Belediyesi'ne her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını söyleyen DİSK Başkanı, "Yerel seçim olmanın çok ötesinde anlamlar taşıyan 31 Mart'tan sonra yeni bir süreç başladı. Gerçekten bir dönüm noktası. Hepimizin çok büyük sorumlulukları var. Biz de bunun bilincindeyiz. Çözüm odaklı ve gerçekten halka hizmet odaklı politikanın sonuçlarının her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Çünkü bu süreçte yapılan her çalışma, atılan her imza, her iyi adım gerçekten Türkiye'nin geleceğini tayin edecek. Belediyeciliğin ötesinde sonuçları ortaya çıkartacak" dedi.

Çok doğru yaptık

Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da 2018 yılının Ağustos Ayı'nda dövizdeki yükselme ile alım gücünün yüzde 40 düştüğünü hatırlatarak, "Mazbatayı aldıktan üç gün sonra, her zaman uyum içinde olduğumuz sendikamızla, asgari ücret farklarının verilmesini sağlayan güzel bir sözleşmeye imza attık. Çalışanların 5 yıl boyunca yüzde 4 maaş artışıyla devam etmesi mümkün değildi. O imzaları attık. Çok da doğru yaptık. Çalışanların memnuniyeti halka hizmet olarak dönecektir" dedi. Ziyarette DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na, DİSK Genel Sekreteri Cafer Konca, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Sekreteri Şükret Sevgener, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş Sendikası İzmir 7 No'lu Şube Başkanı Özgür Genç ve 7 No'lu şube yöneticileri eşlik etti.