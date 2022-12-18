Bornova Belediyesi öncülük etti! Depremde hasar gören bina yenilenecek

Bornova Belediyesi kentsel yenilemede örnek bir çalışmaya öncülük ediyor. Kazımdirik Mahallesi Zafer Caddesi'nde 30 Ekim İzmir Depremi'nde ağır hasar gören Yiğit Çimen Apartmanı, Bornova Belediyesi'nin girişimi ile yerinde dönüşecek. 16 daire ve 4 dükkanın bulunduğu binanın yıkımının ardından temel kazma çalışmaları başladı.

Bornova Belediyesi olarak öncülük ettiklerini, kentsel yenileme projesinin herkese örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Biz depremden bir süre sonra konutları ağır hasar alan apartman sakinlerini ilgili bürokratlarımız ve müteahhitlerle bir araya getirerek kıvılcımı yakmıştık. Tarafları bir araya getirdik, en ideal mimari projeyi yaptık. Burada karşılıklı anlayış, iyi niyet ve uzlaşı çok önemliydi. İlgili inşaat firması da ciddi anlamda fedakarlık gösterdi ve çalışmalar başladı. Katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Bu işbirliğinin yenilenmesi gereken diğer binalar için de örnek olmasını diliyorum" dedi.

Bornova'ya katkımız olsun

16 daire ve 4 dükkanın yer alacağı 8 katlı binanın yapımını, kar amacı gütmeden inşaat maliyeti fiyatına üstenen Süsler İnşaat'ın sahibi Hasan Çolakoğlu, "Başkanımız deprem mağduru vatandaşlarımız için katkı koymamızı rica etti, biz de tabi ki 'hayır' demedik. Bornovamız'a bir katkımız, hayırımız olsun istedik. Binanın inşaatını bir yıl içerisinde bitireceğiz" diye konuştu.

Hak sahipleri heyecanlı

Yeni evlerine kavuşacak olmanın heyecanını yaşayan hak sahibi vatandaşlar da destekleri nedeniyle Başkan Mustafa İduğ'a, müteahhit firmaya ve projenin çizimi gerçekleştiren Bornova Belediyesi'nin ilgili çalışanlarına teşekkür etti.