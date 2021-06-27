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Bornova Belediyesi, sosyal medyada İzmir'in lideri

Bornova Belediyesi ve Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un sosyal medya hesapları, İzmir'de benzerleri içinde en çok etkileşim alan hesaplar oldu

Bornova Belediyesi, sosyal medyada İzmir'in lideri
27 Haziran 2021 Pazar 14:18

Sosyal Medya üzerinde analizler yapan bağımsız bir kuruluşunun hazırlamış olduğu rapora göre Başkan İduğ'un hesabı 2021 yılında Twitter'da 96 bin, İnstagram'da 304 bin ve Facebook'da 330 bin olmak üzere toplamda 731 bin etkileşim ile İzmir'de ilçe belediye başkanları arasında en çok etkileşim alan hesaplar oldu.

Başta "FAV Ormanı" olmak üzere sosyal medya üzerinden pek çok kampanya başlatan ve takipçilerine verdiği sürpriz yanıtlarla büyük beğeni toplayan İduğ, ayrı ayrı değerlendirildiğinde de tüm sosyal medya platformlarında zirveye çıktı. İduğ'un 5 aylık dönemdeki Twitter etkileşimi 96 bin 154, Instagram 304 bin 419 ve Facebook ise 330 bin 168 oldu. 

Gençlerle iletişim önceliğimiz

Özellikle Türkiye'nin geleceği olan gençlerle etkileşim halinde olmanın önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Z Kuşağı olarak adlandıran bu kesim sosyal medyayı etkin bir biçimde kullanıyor, soruyor ve sorguluyor. Bizim de gündemi sürekli izleyen, benimle iletişim halinde çalışmalarımızı duyuran Cem Dumlupınar yönetiminde genç ve çok etkin bir sosyal medya ekibimiz var.  Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da her platformda dile getirdiği 'Z kuşağı ile iletişim' konusunu en üst düzeyde tutmaya gayret ediyor, sosyal medya hesaplarımızda sadece yaptıklarımızı paylaşmıyor, vatandaşlarımız görüş ve önerilerini de alıyoruz. Pek çok kampanyamızı da bu platformlardan üzerinden yürütüyoruz. İşte bu nedenle başta gençler olmak üzere vatandaşlarımızın bizi sadece takip etmiyor, aynı zamanda çalışmalarımızı paylaşarak daha yaygın  etmesi ve etkileşim içinde olması çok önemli" diye konuştu.

Belediye hesapları da ilk sıralarda

İduğ, tüm sosyal medya hesapları ile 2021 yılının en aktif belediye başkanı olarak dikkat çekerken, Bornova Belediyesi sosyal medya hesapları ile İzmir'in en yüksek takipçiye sahip ilçe belediyesi oldu. Facebook'ta Türkiye genelinde Kadıköy'den sonra yine ilçe belediyeleri arasında ikinci sırada yer alan Bornova Belediyesi, diğer platformlarda da yine ilk sıralarda bulunuyor.

Etiketler; #izmir #sosyal medya #bornova belediyesi
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