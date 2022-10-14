Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi'nden işbirliği protokolü

Bornova Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi Bornova’nın geleceğine yönelik önemli bir adım attı. İki kurum “İklim, çevre ve enerji” alanlarında işbirliği protokolü imzaladı

Yaşar Üniversitesi’nde düzenlenen protokol töreni sonrası CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ,Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu’nun konuşmacı olduğu bir panel gerçekleştirildi.

Enerji insani bir haktır

Dünyanın yeni bir yeşil düzene geçtiğini ifade eden Ahmet Akın, Türkiye’nin bu düzene ayak uydurması gerektiğini ifade ederek, “Enerji bir tasarım ve tercih işidir. Enerjinin bir insan hakkı olduğunu her yerde söylüyoruz. Onun için ulaşılabilir şartlarda olmalı. Ödenebilir olmalı. Temiz olmalı. Çevreye, çevre dostu ve vatandaştan yana olmalı. Şimdi yeni bir yeşil düzene geçiyor dünya artık. Yepyeni bir yeşil düzen. A'dan Z'ye yaptığımız her şeyi, üretimi, hizmetleri yeşil düzene uyumlu hale getirmeliyiz. Biz iktidara yürüyen CHP olarak bunun için çalışıyor, bunu tasarlıyoruz. Bu uzun bir yol ve bunu bilimle, değerli hocalarımızla yapıyoruz” dedi.

İzmir ve Bornova örnek oluyor

CHP belediyelerin yaptığı örnek çalışmaları her yerde anlattıklarını belirten Akın, “2013 yılında sürdürülebilir eylem planını hazırlayan Bornova Belediyesi bu alanda yıllardır örnek oldu. O günden bugüne önemli çalışmalar yaptı. İzmir enerji verimliliği konusunda gerçekten çok önde. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, hem de Mustafa İduğ gibi ilçe belediye başkanlarımız sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda farkını ortaya koymuştur” diye konuştu.

Kendi elektrik ihtiyacımızı karşılayacağız

Kurumlararası işbirliğine büyük önem verdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Yaşar Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. Enerjinin hayatın her alanda gerekli olduğunu ifade eden İduğ, “Cep telefonlarından elektirikli araçlara enerji önemi giderek artan ciddi bir ihtiyaç. Biz de bu anlayışla Bornova Belediyesi’nin enerji ihtiyacını karşılayacak güneş enerjisi sistemiyle ilgili yatırımı yakında hayata geçiriyoruz. İhalesini yaktık. 1.5 milyon dolarlık bir yatırımla yılda 50 milyon TL’lik elektrik giderini ortadan kaldıracağız” dedi.

Eyleme geçmeliyiz

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, Bornova Belediyesi ile yaptıklarını protokole büyük önem verdiğini belirterek, “Sürdürülebilirlik kelimesi her yerde telaffuz ediliyor ama çoğu zaman sadece söylemde kalıyor. Bir anlam ifade etmesi için eyleme geçilmesi gerekiyor. Üniversite olarak biz bugüne kadar pek çok çalışma yaptık. Şimdi benzeri çalışmaları Bornova Belediyesi ile birlikte yapacağız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalar ve yatırımlarla ilgili bir sunum yaptı.