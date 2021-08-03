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Bornova Belediyesi’nden can dostları için yatırım

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı’ndaki Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin kapasitesini arttırmak için çalışmalara başladı. Yenileme ve fiziki yatırımlarla birlikte daha fazla sokak hayvanına bakım, aşılama ve cerrahi işlem uygulanabilecek. Yapımına önümüzdeki hafta başlayacak olan tesisler için alan incelemesi yapan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Can dostlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyoruz” dedi

Bornova Belediyesi’nden can dostları için yatırım
03 Ağustos 2021 Salı 11:37

Bornova Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü hizmet binaları ve depoları yenileniyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un göreve başladıktan sonraki ilk icraatları arasında yer alan ve sokak hayvanlarının yaşam şartlarını düzeltme hedefiyle yenilenen barınağın ardından yeni idari bina ile mama ve malzeme depolarının inşasına başlanıyor.

Başkan İduğ çalışmaları denetledi

Projelendirilmesi tamamlanan tesislerde incelemelerde bulunan Başkan İduğ geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk etap yenileme çalışmalarıyla hizmet kalitesini arttırdıklarını hatırlatarak, “Bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımıza daha iyi destek olabilmek için çalışmalara devam ediyoruz. Uzmanların ve hayvanseverlerin görüşleri doğrultusunda can dostlarımızın daha steril ve modern koşullarda tedavi göreceği ve daha mutlu olacağı bir tesis noktasına getireceğiz” diye konuştu.

Önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan inşaatın ardından çalışmalara devam edileceğinin altını çizen Başkan İduğ, barınakta yaşayan can dostlarla ilgili bilgi aldı. Padoklara giren Başkan İduğ, tedavisi devam eden bir köpekle uzun süre oyun oynadı.

Etiketler; #bornova belediyesi #Can Dostlar #sokak hayvanları
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