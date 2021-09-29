Bornova Belediyesi’nden çocuklara bilim eğitimi

Bornova Belediyesi 11 Ekim tarihinde başlayacak olan 6 haftalık atölyeler aracılığıyla Bornovalı çocukları bilimle tanıştıracak. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan bilim etkinliklerine başvurular 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek

4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıfta eğitim gören Bornovalı çocuklar, Bilim Kulüpleri ile geleceğe hazırlanıyor. 11 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan atölyelere katılan çocuklar astronomi, biyoloji, kimya, fizik ve teknoloji bilimlerinin temelleri öğrenme fırsatı yakalayacak. Atölye çalışmalarının yanı sıra deneyler, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif ve katılımcı eğitim sistemi ile çocukların bilimin doğasını anlayarak yaratıcı düşünebilen birer bilim meraklısına dönüşmesi hedefleniyor.

Haftada 1 gün 60 dakikalık yüz yüze gerçekleştirilecek olan dersler Pazar hariç her gün yapılacak. Tamamı ücretsiz olan etkinliklere düzenli katılım sağlayan öğrencilere program sonunda katılım belgesi verilecek. Başvurular Bornova Belediyesi Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’ne şahsen ya da mtbm.bornova.bel.tr adresinde yer alan elektronik form aracılığıyla yapılabilir.

“Eğitime desteğimiz sürecek”

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, katılımcı ve yaratıcı öğretim teknikleriyle Bornovalı gençlere bilimi sevdirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek istediklerini ifade eden Başkan İduğ, “Eğitimde marka kent olarak biliniyoruz. BELGEM ve Dijital Sınıf ile birlikte ivme kazandırdığımız eğitim çalışmalarımızı çeşitli kurslar ve atölyeler aracılığıyla tabana yayarak her yaştan Bornovalıya ulaşıyoruz. Bilim Kulüplerimizle birlikte Bornovalı çocuklara bilimsel, özgür ve yaratıcı düşünme alışkanlığı kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde eğitime yönelik yatırım ve çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.