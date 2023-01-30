Bornova Belediyesi’nden Sömestr Şenliği

Yarı yıl tatiline giren çocuklara yoğun bir ders programı ardından eğlenceli bir tatil yaşatmak için etkinlikler gerçekleştiren Bornova Belediyesi, Bornova Futbol Kulüpler Birliği Derneği işbirliği ile Sömestr Şenliği hazırladı. 2011-2012 ve 2013 doğumlu futbolcuların katıldığı U 12 Minikler Sömestr Şenliği turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

Bornova Şehir Stadı’nda gerçekleşen ve yarım saha şeklinde yapılan turnuvada Bornova’da faaliyet gösteren futbol kulüplerinden 13 takım yer aldı. Miniklerin kıyasıya mücadele ettiği etkinliğin kazanı ise Gaziosmanpaşa Spor oldu. Turnuvanın 2’liğini Bornova FK, 3.’lüğünü Bornova Hitab Spor, 4’lüğünü ise Yeni Evka 4 Spor elde etti.

Katılan tüm sporculara madalya verilirken, turnuvayı ilk dört sırada tamamlayan takımlara da kupalarını santra vuruşunu da yapan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz verdi.

Başkan İduğ’dan tebrik

Bornova’nın sporda ilklerin kenti olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bornova’da 54 amatör spor kulübü var. Bu şenlik ile kulüplerimizde eğitim alan küçük sporcularımızın eğlenceli bir tatil geçirmelerini istedik. Kazanan takımı tebrik ediyorum”dedi.

‘Sağlık için en yararlı aktivite spordur’

Bornova Belediyesi olarak Bornovalıları spor yapmaya teşvik etmek istediklerini de belirten Başkan Mustafa İduğ, “Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler ile özellikle kadınlar ve çocuklar için spor olanakları sunmak istiyoruz. Sağlık için en yararlı aktivite spordur dedik ve ilçenin farklı noktalarına kadınlar için fitness salonları yaptık. Çamdibi’nde yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projemizi hayata geçirdik. Parklarımızın içine betondan imal ettiğimiz masa tenislerini yerleştirdik. Mevcut tesis ve spor alanlarında ve parkların içinde yer alan sahalarımızda yenilemeler gerçekleştirdik. Amatör spor kulüplerimizin kullandığı Yusuf Tırpancı, Şehit Er Tevfik Yasin Keser, Tatlı Mustafa Sahalarını ve Şehir Stadını yeniledik.” diye konuştu.