Bornova Belediyesi’nden yeşil gelecek hamlesi

Bornova Belediyesi, Avrupa Birliği destekli “Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme Hibe Programı”na başvuruyor. Bornova Belediyesi koordinatörlüğünde geliştirilen proje teklifinde Almanya’dan Heidelberg Belediyesi, Türkiye’den ise Yaşar Üniversitesi ile Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortak olarak yer alacak

Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme Hibe Programı”na başvurmak üzere, Bornova Belediyesi koordinatörlüğünde, Heidelberg Belediyesi, Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle geliştirilen, iklim ve çevre temelli eylemler için Bornova ve Heidelberg kentleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve Bornova Belediyesinin kapasitesinin güçlendirilmesi, Bornova için daha yeşil bir gelecek sağlamaya yönelik kapsamlı çalışmaları içeren proje teklifi önergesi, Bornova Belediyesi’nin Şubat ayı olağan meclis toplantısında gündeme geldi.

Almanya’dan Heidelberg Belediyesi, Türkiye’den ise Yaşar Üniversitesi ve Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin işbirliği ile ortaklaşa geliştirilen proje teklifi, Bornova’yı daha yeşil bir geleceğe taşıyacak adımların atılmasını kapsıyor.

Projeyle, Bornova’nın iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılması, Bornova ve Heidelberg kentleri arasında bilgi paylaşımı ve deneyim alışverişinin yapılması hedefleniyor. Projenin diğer hedefleri ise, “Bornova için yerel iklim eylem planının hazırlanması”, “İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda Bornova için yerel stratejiler, planlar, yol haritalarının geliştirilmesi”, “İklim değişikliği ve çevre konusunda kamuoyunun bilinçlendirilmesi”, “İklim değişikliğine uyum sağlamanın aciliyeti ve önemi konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak” olarak yer alıyor. Proje teklifiyle ilgili önerge, ‘hukuk’, ‘plan ve bütçe’, ‘kültür, turizm ve dış ilişkiler’ ile çevre ve sağlık komisyonlarına sevkedildi.

Doğalgaz sorunu şerhle çözülüyor

Bornova Belediye Meclisi’nde Pınarbaşı Gürpınar Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda doğalgaz hattı döşenmesinin yolunu açan önerge oybirliğiyle mecliste kabul edilirken Başkan Mustafa İduğ, bu konuda yaşanan bir sorunu gündeme getirdi. Başkan İduğ, imarı olmayan bölgelerde doğalgaz hattının geçmesine izin verildiğinde sonraki 10 yıl içinde söz konusu yere imar verilmesi durumunda kamu zararının oluştuğunu hatırlattı. Başkan İduğ, “Pınarbaşı’nda talep gelen sokaklarda mevcut imar durumunun korunacağına yönelik kararı alarak doğalgaz döşenmesinin önünü açmış olduk. Bazı mahallelere doğalgaz verilememesinin nedeni ise hattın geçeceği arsaların şahıslara ait olmasından kaynaklanıyor. Eğer arsa sahibi vatandaş ilgili parselden hattın geçmesine müsaade ederse tapuda şerh koyma koşuluyla İzmirgaz doğalgaz bağlamayı kabul ediyor. Eğer böyle bir mutabakat olursa önergeyi, talep gelen diğer mahallelerde de uygulayacağız” dedi.

Sokak köpekleri için 5 dönüm alan

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, sokaklardaki saldırgan sahipsiz köpeklerin gündeme gelmesi üzerine, Sarnıç’ta 5 dönümlük bir alanı bu sorunu çözmek için kullanmayı planladıklarını açıkladı. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun revize edildiğini hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Sarnıç Mahallesi’nde 5 dönümlük açık alana saldırgan köpekleri toplayıp, orada besleme, dijital kimlik oluşturma, kısırlaştırma gibi çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Bu planımızı hayata geçirmeden önce konuyu tüm tarafları ve paydaşlarıyla değerlendireceğiz. Farklı açılardan bakıp en güzel çözümü üretmek için çalışıyoruz” dedi.