Bornova bisiklet şehri olacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bike İzmir Bisiklet Topluluğu üyeleri ile buluşup, birlikte pedal çevirdi.Bornova'yı bisiklet şehri yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan İduğ, "Bisiklet altyapısını güçlendirip, bisiklet kültürünü yaygınlaştıracağız" dedi.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda katıldığı bisiklet turunda, topluluk üyeleriyle buluşup, pedal çeviren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kesintisiz bisiklet yollarının oluşturulması için çalıştıklarını söyledi. Gelişmiş ülkelerde bisikletin yaşamın ve kent ulaşımının çok önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken İduğ, "Geçmiş yıllarda Bornova'nın da bisiklet kenti olmasını hayal ederdim. Şimdi Bornova Belediye Başkanı olarak bunu gerçekleştirmek istiyorum. 'Bisiklet Şehri Bornova' için 2020 yılında Bornova'da bisiklet yollarının olabildiğince kesintisiz bir ulaşım aksı oluşturulmasını sağlayacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'le birlikte bu yola baş koyduk. 5 yıl içinde İzmirliler kesintisiz bisiklet yollarına hazır olsun" diye konuştu.

Çocuklara bisiklet müjdesi

Küresel iklim değişikliğinin etkisini azaltmak amacıyla çevreci ulaşım modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten İduğ, bisiklet kullanımını özendirecek kampanyalara destek verip, öncülük edeceğini söyledi. Başkan İduğ, "Sosyal belediyecilik hedeflerimiz doğrultusunda çocuklarımıza bisiklet hediye ederek, özendirici olacağız. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesi bisiklet sporuna yönlendirmek bizim önceliğimiz. Bornova'da bisiklet yaşamın önemli bir parçası olacak" dedi.

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu Başkanı Mustafa Kemal Kara da bisikletin ulaşım amaçlı kullanımının da çok önemli olduğunu ve Bornova'dan kesintisiz Alsancak'a gidebilmeyi istediklerini söyledi.