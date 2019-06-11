Bornova Çevre Şenliği başlıyor

Bornova Belediyesi Dünya Çevre Günü dolayısıyla konuyla ilgili farkındalığı artıracak etkinliklere imza atıyor.

Bornova Çevre Şenliği başlıyor
11 Haziran 2019 Salı 15:23

Bu kapsamda düzenlenen Bornova Çevre Şenliği Büyükpark'ta bugün saat 11.00'de başlayacak. Söyleşiler, oyunlar, atölyeler ve fidan dağıtımlarının yanında yazar Sima Özkan da 'Deniz'in Sıfır Atık Kitabı' adlı eserini imzalayacak. Doğaya verilen değeri artırmak, vatandaşları bilinçlendirmek ve çevreye verilen zararların azaltması amacıyla gerçekleştirilecek 'Bornova Çevre Şenliği' Büyükpark içinde saat 11.00'de başlayacak.
Haziran ayı içinde kutlanan Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bornova Çevre Şenliği'nde; söyleşiler, atık ayrıştırma oyunu, bez çanta boyama ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca şenliğin konuğu olan Yazar Sima Özkan da 'Deniz'in Sıfır Atık Kitabı' nı imzalayarak vatandaşlara dağıtacak. Çevreye karşı farkındalık oluşturmayı hedefleyen  etkinlikte katılımcılara ücretsiz fidan dağıtımı da yapılacak.

 Bornova Çevre Şenliği Büyükpark'ta 12 Haziran'da gerçekleştirilecek.

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