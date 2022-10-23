Bornova, Cumhuriyet Bayramı'nı Derya Uluğ konseri ile kutlayacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Bornova'da coşkuyla kutlanacak

Bornova Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlamaya hazırlanıyor. İnci Vakfı Çocuk Orkestrası Cumhuriyet Özel Konseri ile başlayacak etkinlikler, Cumhuriyet koşusu, fener alayı ve ünlü sanatçı Derya Uluğ'un konseri ile devam edecek. Tüm İzmirlileri bu özel günde birlikte olmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "99. Yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım"dedi.

Bornova Belediyesi'nin hazırlıklarını tamamladığı Cumhuriyet haftası kutlamaları 24 Ekim Pazartesi günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 19:00'da gerçekleşecek olan ve Bornovalı çocuk müzisyenlerin sahne alacağı İnci Vakfı Çocuk Orkestrası konseri ile başlayacak. 26 Ekim Çarşamba günü ise tüm Bornovalıların katılımına açık olan Cumhuriyet Koşusu yapılacak. Saat 20:30'da Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan koşu parkuru Bornova-Bayraklı sınırı ve tekrar meydana dönüş yapılarak tamamlanacak. Koşuya katılmak isteyenler 'kosu.bornova.bel.tr ' web adresinden kayıt yaptırabilecek.

Kortej ve konser

28 Ekim Cuma akşamı gerçekleşecek geleneksel fener alayı yürüyüşünde Mustafa Kemal Caddesi meşalelerle aydınlanırken, yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ sahne alacak. Fener alayı Bornova -Bayraklı sınırındaki Haşim İşcan Caddesi ile Mustafa Kemal Caddesi kavşağında saat 20:00'de başlayacak. Mustafa Kemal Caddesi boyunca ilerleyecek olan kortej, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Geçiş güzergahının Ayyıldızlı bayrağımızın renklerine boyanacağı törende Bornova Belediyesi'nin dağıttığı bayraklarla Bornova Belediye Bandosu'nun çalacağı zafer şarkıları ve marşları hep bir ağızdan söylenecek.

Şarkıcı Uluğ, Bornovalılar için söyleyecek

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktasını ise Derya Uluğ konseri olacak. Cumhuriyet Meydanı'nda ise saat 21:00'de hayranları ile buluşacak olan sanatçı, İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Başkan İduğ'dan davet

Cumhuriyet sevdalılarını, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kutlamalara davet eden Başkan Mustafa İduğ, "99. Yıla özel olarak hazırladığımız etkinliklerimize tüm Bornovalıları bekliyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız. Bu ülkenin evlatları olarak hep beraber ülkemizi çok daha iyi günlere taşıyacağız"dedi.