Bornova'da 10 Kasım etkinliklerle anılacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 84. Yılında Bornova'da özlem, şükran ve minnetle anılacak

Bornova Belediyesi, Kasım ayı boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle 10 Kasım'ı anacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürk'ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir"" sözünü hatırlatarak tüm Bornovalıları etkinliklere davet etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. Yılı anısına Bornova'da sergi, konser, tören, yürüyüş ve Go turnuvası düzenlenecek. Kasım ayı boyunca devam edecek olan etkinlikler 7 Kasım Pazartesi açılacak olan Atatürk Portreleri Sergisi ile başlayacak. Taner Sarıçam'ın Opart yorumuyla hazırladığı portrelerden oluşan sergi, 13 Kasım tarihine kadar Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

"Türkülerle Atatürk"

9 Kasım 2022 Çarşamba günü Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 10 Kasım Özel Konseri ile sahne alacak. "Türkülerle Atatürk" adlı konser, Salih Sütoğlu şefliğinde saat 20:00'da Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Ata'yı Anma Yürüyüşü

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile Ata'yı Anma Töreni ve Yürüyüşü ise 13 Kasım Pazar Günü yapılacak. Saat 09:05'te Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak yürüyüş, Homeros Vadisinde son bulacak.

Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası

İzmir Go Oyuncuları Derneği ve Türkiye Go Oyuncuları Derneği işbirliği ile hazırlanan Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası 19-20 Kasım 2022 tarihlerinde Bornova Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak. 2 sürecek olan turnuva Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Go oyuncularını biraraya getirecek.

Tüm Bornovalıları Ata'larını anmaya davet eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında, ulusça saygı, sevgi ve şükranla anıyoruz. O, bilgisi, sevgisi, barışçılığı ve kişiliği ile tüm insanlığın saygı duyduğu örnek bir liderdir.