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Bornova'da 15. Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlenler madalyalarını aldı

‘Ata’ya Saygı İzmir Go Turnuvası’ 15. kez Bornova Belediyesi'nin katkıları ile Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Türkiye Go Oyuncuları Derneği ve İzmir Go Oyuncuları Derneği (GOZİM) işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvada dereceye girenlere madalyaları dağıtıldı

Bornova'da 15. Ata'ya Saygı İzmir Go Turnuvası düzenlendi. Dereceye girenlenler madalyalarını aldı
22 Kasım 2022 Salı 09:48

Dünyanın en eski tahta oyunu olarak kabul edilen ve son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan ‘Go Oyunu’ için düzenlenen turnuva Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Go oyuncularını biraraya getiren ve iki gün süren etkinlik büyük heyecana sahne oldu. Yaşları 5 ile 70 arasında değişen 63 sporcunun sporcunun mücadele ettiği turnuva aydınlanma , uzun bir yaşam , hayat dersi ve başarılı insan ilişkileri adları altında oluşturulan 4 ayrı kategoride gerçekleşti. Her kategoride ilk üçe girenlere madalya verildi.

Go tutkunlarını Bornova’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Go oyunu dünyanın en eski ve en popüler strateji oyunlarından biri. Bu oyununda olduğu gibi hayatta da strateji önemli. Bornova Belediyesi olarak satranç, dama, go gibi zeka sporlarını ön plana çıkararak başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın ilgi duymalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu düşünceyle de etkinlikler ve turnuvalar düzenliyoruz” dedi.

Kategorilere göre dereceye girenlerin isimleri ise şöyle:

Aydınlanma kategorisi: 1. Ulaş Ören, 2. Tuğkan Eren, 3.Hataycan Özgür.

Uzun bir yaşam kategorisi: 1. Berkin Gürcan, 2. Serkan Karali, 3. Osman Tiriç

Hayat dersi kategorisi: 1. Toprak Ege Güleç, 2. Cihan Tay, 3. Atakan Cal

Başarılı insan ilişkileri kategorisi: 1. Mert Cihan Deveden, 2. Hüseyin Hasan Çiçek, 3. Doğukan Ergin

Etiketler; #izmir #bornova #go turnuvası
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