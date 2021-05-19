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Bornova'da 19 Mayıs'a bandolu kutlama

İzmir'in Bornova ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için gerçekleştirilen bandolu kutlama ilgi çekti. Gerçekleştirilen kano yarışları ise, kutlamalara renk kattı

19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:44

Bornova Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı 'Bornova Bandosu' eşliğinde sokak sokak gezilerek kutlandı. Bandoyu gören vatandaşlar, marşlara ve şarkılara evlerinin balkonlarından, iş yerlerinden ve araçlarından eşlik etti. Belediye bandosu, mahalleleri tek tek gezerek çaldığı marşlarla balkonlarına çıkan vatandaşları selamladı. Öte yandan vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Bandoyu gören çocuklar da büyük bir heyecan yaşarken o anlar cep telefonlarından çekilen video ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Kano Federasyonu'nun desteğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen kano yarışları ise, Mavişehir Balıkçı Barınağı'nın önünde yapıldı. Mavi sularda, minikler, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen yarış organizasyonu büyük ilgi gördü. İzmir'den 28 sporcunun katıldığı yarışları ailelerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da keyifle izledi ve bol bol fotoğraf çekti. İlk yarış startı verilen minikler, kürek yardımıyla suyun akışını sağlarken büyük heyecan yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren ve renkli görüntülere sahne olan organizasyon sonunda, dereceye girenlere ödül töreni düzenlendi.

Etiketler; #izmir #bornova #bandolu kutlama #19 mayıs bandolu kutlama
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