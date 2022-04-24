Bornova'da 23 Nisan böyle kutlandı

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm Dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bornova'da tüm gün süren büyük bir heyecanla kutlandı.

Sabah saatlerinde Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması ile başlayan törenler Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un makamını temsili olarak miniklere devretmesiyle devam etti.

Çiçekli Mahallesinde yapılan meydan düzenlemesi ve Atatürk büstü açılışının ardından, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği de Bornovalıları buluşturdu. Etkinliklere eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Başkan İduğ, "23 Nisan 1920 tarihi ülkemizin tam bağımsız olduğu gündür. Bu gün bağımsızlığımızın 102. yılını kutluyoruz, böylesi önemli bir günü çocuklara armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Çocuklar yarınlarımız, geleceğimizdir. Çocuklarımızın umutlarını daha ileriye taşıyacağız" dedi.

CHP Bornova İlçe Örgütü tarafından düzenlenen Atatürk Heykeli'ne çelenk sunma etkinliğine Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti ve Deva Partisi İlçe Başkanları, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim İş 2 Nolu Şube, Türk Kadınlar Birliği gibi dernekler ve çok sayıda Bornovalı katıldı.

23 Nisan'a özel pasta

Başkan İduğ daha sonra, özel olarak balonlarla süslenen makam odasında Bornova Belediyesi Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri'nde eğitim alan 50 çocuk ve İzmir Down Sendromlular Derneği'nden gelen çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. 23 Nisan için özel olarak hazırlanan pasta da hep birlikte kesilirken, miniklerle sohbet eden Başkan Mustafa İduğ, taleplerini dinleyerek, günün anısına hediye dağıttı.

Bornova Belediyesi'nin Çiçekli Mahallesi'nde yaptığı meydan ve Atatürk Büstü'de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen törenle açıldı. Köy Meydanı'nda gerçekleşen açılışa, Bornova Kaymakamı Fatih Genel de katıldı.

Gökyüzü uçurtmalarla renklendi

Bornova Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda düzenlediği Geleneksel Uçurtma Şenliği de Bornovalıları buluşturdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şenlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, gökyüzü uçurtmalarla renklendi. Binlerce uçurtmanın miniklere hediye edildiği organizasyona eşi Ufuk İduğ ile birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, çocuklarla birlikte uçurtma da uçurdu.

Şarkılara eşlik etti

Çocukların aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmesi için birçok aktivitenin yapıldığı etkinlikte, şişme oyun alanlarının yanında bando ve sahne gösterileri yer aldı. Başkan İduğ, Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda müzik eğitimi alan kursiyerlerinin söylediği şarkılara ve Melisa Karan Sanat Merkezi öğrencilerinin çaldığı İstiklal Marşı'na eşlik etti. Tüm gün boyunca pek çok farklı etkinliğin gerçekleştiği alanda Bornova Belediyesi Spor Kurslarının cimnastik, taekwondo gösterileriyle ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri de ilgiyle izlendi.

Başkan İduğ: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"

Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Bu gün çocuklarımızı başkanlık koltuğuna oturttuk ve dileklerini dinledik. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. İnşallah içlerinden geleceğin liderleri çıkacak" dedi. Bornova Belediyesi olarak çocukların her zaman yanında olduklarını da dile getiren Başkan İduğ, "Geleneksel uçurtma şenliğimize pandemi nedeniyle ara vermiştik. Önümüzdeki yıllarda da inşallah daha büyük bir etkinlikle tekrar buluşmak istiyoruz" diye konuştu.