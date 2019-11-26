Bornova'da 25 Kasım'a özel 3 sergi

Kadınların hayatın her alanında daha etkin olmalarını hedefleyen Bornova Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 3 sergiye birden ev sahipliği yaptı.

Neslihan Ataş'ın 'Kelebek Etkisi' adlı fotoğraf sergisi, Karikatürcüler Derneği İzmir Temsilciliği'nin hazırladığı 'Kadın-Şiddet-Toplum' konulu karikatür sergisi ve Etik Sanat Evi'nin 'Kadın' isimli resim sergisi, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Açılış, müzik ve dans gösterileri eşliğinde gerçekleşti. 35 fotoğraf, 34 karikatür ve 18 resmin yer aldığı sergiler, 1 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Sosyal etkinlikler

Bornova Belediyesi, hafta boyunca düzenleyeceği etkinliklerle toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapacak. Dün Uğur Mumcu ve Kültür Merkezi Sevda Şener Sahnesi'nde 'Aynı Kuş Yankılanıyordu İçimizde' adlı tek perdelik oyun izleyiciyle buluştu. Yarın saat 14:00'te yine Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Avukat Aydan Ersezen ile Aile Danışmanı Psikolog Birsen Altar'ın konuşmacı olacağı 'Doğru İletişim' paneli gerçekleştirilecek. Panel sonunda Burcu Geneş eşliğinde atölye çalışması yapılacak. 29 Kasım Cuma saat 19.30'da ise Naldöken Tiyatro Topluluğu Altındağ Atatürk Kültür Merkezi'nde Deniz Maçık'ın yazıp yönettiği 'Kıyam (Uyanış)' adlı oyunu sahneleyecek. n Müge Yunt



