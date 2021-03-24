Bornova'da 30 bin tohum toprakla buluşuyor

Bornova Belediyesi, tarımı desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla vatandaşlara ücretsiz sebze fidanı dağıtacak. Mayıs ayında yapılması planlanan dağıtımlar için 15 bini atalık olmak üzere 30 bin tohum toprakla buluştu

Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilere destek veren Bornova Belediyesi, üreticilere yaptığı fidan dağıtımlarına devam ederken, tarımla uğraşmak isteyen Bornovalılar için de meyve ve sebze fidanı yetiştirmeye başladı. Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık ve patlıcandan gibi ürünlerin tohumlarının dikimini yapan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, seralarda yetiştirilen fidanları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtacak.

Dağıtılacak 30 bin fidanın 15 binin atalık tohumdan üreteceklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Atalık tohumun üretimdeki payının artması, yerli kaynaklarla yerli iklim koşullarına uygun ürün üretilmesi sürdürülebilir tarımın en önemli bileşenlerinden biridir. Bornovalının sağlıklı gıdaya erişebilmesi ve tarım üreticilerine de katkı verebilmek adına bu çalışmayı gerçekleştirdik. Belediye olarak tarımsal üretim sürecine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ektiğimiz tohumları inşallah Mayıs ayı içinde fidan olarak vatandaşlarımızla buluşturacağız " dedi.

Tohumları ekme etkinliğine katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise, Bornova Belediyesi olarak tarıma verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.