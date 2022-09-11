Bornova'da 305 çocuğa görkemli düğün

Bornova Belediyesi 305 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi. Bornova'da ikamet eden ihtiyaç sahibi aileler arasından belirlenen çocuklar doyasıya eğlenerek gönüllerince bir gün geçirdi

Bornova Belediyesi'nin organizasyonunda Büyükpark'ta bir araya gelen çocuklar önce aileleriyle birlikte bando eşliğinde oyunlar oynadı. Ardından kendileri için özel olarak hazırlanan 6 adet üstü açık otobüsle şehir turu atan çocuklar, gecenin finalini Pınarbaşı'ndaki düğün salonunda yaptı. Palyaço ve animasyon görevlileri etkinliğin başından itibaren çocukları hiç yalnız bırakmadı.

Eksiksiz organizasyon

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un düğün pastasını kestiği organizasyonda dans edip eğlenen çocuklar, erkekliğe ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşarken, aileler de eksiksiz bir organizasyonla çocuklarının mutluluğunu görmenin gururunu yaşadı. Başkan İduğ, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin her şeye bedel olduğunu olduğunu söyledi.

Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştiren anne babaların büyük bir alkışı hak ettiğini söyleyen Başkan İduğ, "Bugün sünnet düğünlerini yaptığımız çocuklarımızın bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk gibi evlatlar yetiştirmesini temenni ediyorum" dedi.

Bornova Belediyesi vatandaşının yanındadır

2019 yılında 200'e yakın çocuk için sünnet şöleni yaptıklarını bu yıl ise sayının 305'e çıktığını belirten Başkan İduğ, "İki yıldır pandemi nedeniyle sünnet şöleni yapamamıştık. Ama bundan sonra artarak devam edecek. Bornova Belediyesi sosyal belediyecilik anlamında her zaman vatandaşının yanındadır" diye konuştu.

Çocukların sünnet operasyonundan, ayakkabı ve kıyafetlerine kadar tüm masraflarının Bornova Belediyesi tarafından karşılandığı sünnet şöleninde 305 çocuğun yanı sıra 2000'e yakın aile üyesi de düğün salonunda bir araya geldi.