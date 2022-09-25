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Bornova'da 40 yıllık sorun çözüldü

Bornova'da 40 yıllık sorun çözüldü
25 Eylül 2022 Pazar 13:32

Bornova Belediyesi, Ergene Mahallesindeki 40 yıla yakın bir süredir yaşanan parselasyon ile ilgili imar sorunlarına son noktayı koydu. İmar planı değişikliği ve plan tadilatı yapılarak yıllar sonra çözüme kavuşturulan konu kapsamında alanda yapılan yeni imar uygulaması tamamlanarak hak sahiplerine tapu senetleri teslim edildi.

Kentsel dönüşüm için yaptığı çalışmaları 30 Ekim 2020 depreminden sonra hızlandıran Bornova Belediyesi, ilçenin merkez mahallerinden biri olan Ergene'de eski binaların bulunduğu alanda yaşanan imar sorununu çözdü.  İmar planı uygulama sorunu nedeniyle 456 sokak üzerinde bulunan alandaki evlerini yenileyemeyen hak sahipleri Bornova Belediyesi sayesinde tapularına kavuştu. Alanın parselasyon planı Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi encümeninde onanarak, tescil edildi. Böylece 99 adada gerçekleşen  690 no'lu parselasyon planı ile yaklaşık 170 aileyi ilgilendiren sorun da tamamen çözülmüş oldu.

Başkan İduğ'a teşekkür

Başkan İduğ'nun elinden yeni tapularını alan Bornovalılar Başkan İduğ'a teşekkür ederek, tapularını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 

İlker Dirim: Babalarımızın bile asla çözülmeyeceğini düşündüğü sorunumuz Başkanımız Mustafa İduğ'un girişimleri  sayesinde neticeye kavuştu. Evimiz vardı. Ama evimiz var diyemiyorduk. Artık gönül rahatlığı ile evimiz var diyebileceğiz. Başkanımıza ve ekibie çok teşekkür ederiz.

Ahmet Kunduracı: Buraları bize dedelerimizden kaldı.40 yıla yakındır tapu sorunu yaşıyorduk. Olmayan evlerimizin vergilerini ödüyorduk. Yaşadığımız bu sorunu Başkanımız Mustafa İduğ çözdü ve bize tapularımızı verdi. Kendisine çok teşekkür ederiz.  

Melek Karabaş: 40 yıldır uğraştığımız sorunun çözüme kavuşmasına çok sevindik. Bazı malikler daha önce hazırlanan planlara itiraz etmişti. Fakat Başkanımızın ve ekibinin hazırladığı plan sayesinde hiç bir itiraz olmadan konumuz çözüldü. 

Bornova'da sorunlu alan kalmayacak

Bornova'da birikmiş olan sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan İduğ, "Ekibimizle birlikte Bornova'yı iyileştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. İlçemizde ihtiyaç duyulan kentsel yenileme, kentsel dönüşüm için çalışmalar yapıyoruz. Sorunlu olan alanlarda da sorunları çözerek olması gerektiği gibi ilerliyoruz. Bornova'da sorunlu alan kalmayacak. Tapularına kavuşan Bornovalılar adına da çok mutluyuz" dedi.                                                                                           

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #izmir
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