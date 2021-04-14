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Bornova'da 50 bin kişiye sıcak yemek!

Bornova Belediyesi koronavirüs salgınında kısmi kapanma ile başlayan Ramazan Ayı boyunca geçtiğimiz olduğu gibi vatandaşların yanında yer alacak. Ramazan süresince envanterde kayıtlı olan ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere 50 bin vatandaşa iftar yemeği dağıtılacak

Bornova'da 50 bin kişiye sıcak yemek!
14 Nisan 2021 Çarşamba 10:02

Bornova Belediyesi açıklanan kararname gereği toplu iftar organizasyonların yapılmayacağı Ramazan Ayı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşların evine sıcak yemek dağıtacak. Dün başlayan destek kapsamında Ramazan Ayı süresince öncelikle Sosyal İşler Müdürlüğü’nün envanterinde kayıtlı olan Bornovalılar başta olmak üzere 50 bin vatandaşa ulaşılacak. Hayırseverlerin katkıları ile gerçekleşen dayanışma organizasyonda Bornova Belediyesi’nin ilgili personelleri hijyenik koşullara uygun şekilde kapalı ambalajlarda yer alan yemekleri, maske ve eldiven kullanarak ihtiyaç sahiplerine iletecek.

Ramazan’ın dayanışma ayı olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Bu kutsal ayda iftarımızı birlikte yapmak en güzeli olsa da içinde bulunduğumuz şartlar gereği geçen yıl olduğu gibi bu yılda iftar sofraları kuramıyoruz ama gönüllerimiz her zamanki gibi bir. Bornova Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak Bornovalıların yanında olacağız. Tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Ayı’nın huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyorum” dedi.

Etiketler; #bornova #bornova belediyesi #ramazan #ramazan yemeği
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