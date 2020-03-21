Bornova'da 7 ton kaçak alkol ele geçirildi

Bornova ve Konak'ta düzenlenen operasyonlarda yasa dışı üretildiği belirtilen 7 ton etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova'da 7 ton kaçak alkol ele geçirildi
21 Mart 2020 Cumartesi 13:08

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesindeki Ambarlar Sitesi'nde. bir depoda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış etil alkol olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, depoda ve bir minibüste, 5 litrelik plastik bidonlarda, 5 ton yasa dışı üretim etil alkol ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin, Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş yerinde yaptığı aramada da 2 ton sahte etil alkol ele geçirdi. İş yerinde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Etil alkollere, imha edilmek üzere el kondu.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Pınar Karşıyaka'dan "Dörtlü Final" önerisi
Sonraki Haber
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.