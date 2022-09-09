Bornova'da 9 Eylül'e coşkulu kutlama!

Bornovalılar 9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılını coşkuyla kutluyor. Hafta boyunca Bornova Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle buluşan Bornovalılar dün akşam da kortej yürüyüşü ve Ceylan Ertem konserinde bir araya geldi. Sokakların kırmızı ve beyaza boyandığı gecede Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Ellerinde Türk bayrakları ile Bornova – Bayraklı sınırında buluşan Bornovalılar slogan ve marşlar eşliğinde Mustafa Kemal Caddesi boyunca kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Kortejde Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ, siyasi parti ilçe başkanları, Belediye meclis üyeleri, bürokratlar yer aldı. Spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı yürüyüşte Bornova Belediye Bandosu eşliğinde söylenen marşlara bazı Bornovalılar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı’nda ise Türk alternatif rock ve caz müziğinin en önemli sanatçılarından olan Ceylan Ertem hayranlarıyla buluştu. Binlerce kişinin ellerinde ay-yıldızlı bayraklar ile katıldığı konser unutulmaz anlara sahne oldu.

İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun

Sanatçı Ceylan Ertem’e çiçek vererek teşekkür eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Coşkulu kalabalığa seslenerek, “ Bugün özgürlüğün ve kurtuluşun 100 yılı. İzmir tam 100 yıldır Cumhuriyet’in, özgürlüğün, demokrasinin, bağımsızlığın ve çağdaşlığın yıkılmaz kalesidir. İzmir’imizin kurtuluşu kutlu olsun” dedi.