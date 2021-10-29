Bornova'da 98. Yıl Coşkusu

Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Şehitlik ziyaretinin ardından Özkanlar'dan Bornova Cumhuriyet Meydanı'na uzanan Fener Alayı ile devam etti. DJ Mahmut Orhan'ın sahne aldığı konserde dinleyenler Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya eğlenerek kutladı

Bornova Cumhuriyetin ilanının 98'inci yılında gün boyu süren kutlamalara ev sahipliği yaptı. Saat 13.00'de Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver'in katıldığı resmi çelenk koyma törenlerinin ardından Işıkkent Polis Şehitliği'nde gözlerini kırpmadan vatanı uğruna canını veren şehitler için dualar okundu. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nun ardından Fener Alayı ve DJ Mahmut Orhan konseri ile Bornovalılara unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşatıldı. Bornovalıların ilgiyle takip ettiği konserde gençler Başkan İduğ ile bol bol 'selfie' çektirdi.

Fener Alayı ile Bornova sokakları kırmızıya boyandı

Bornova-Bayraklı sınırındaki Özkanlar'da saat 20.00'de başlayan Fener Alayı'na Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, eşi Ufuk İduğ, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, İyi Parti Bornova İlçe Başkanı Mustafa Tabak, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener Alayı'na katılan çok sayıda vatandaş Bornova Belediyesi'nin çaldığı marşları hep bir ağızdan söyledi. Bornovalılar, Ayyıldızlı bayraklarla kırmızıya boyanan Mustafa Kemal Caddesi ve Küçükpark boyunca heyecana yol kenarlarından ve evlerinin balkonlarından katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından elektronik müziğin önde gelen isimlerinden DJ Mahmut Orhan performansıyla Bornovalılara müzik ziyafeti sundu. Başkan İduğ'un oğlu trombon sanatçısı Ertürk İduğ ve dünyaca ünlü trompet sanatçısı Tolga Bilgin de sahneye çıkarak coşkuyu zirveye taşıdı.

Başkan İduğ; "Cumhuriyetimize sahip çıkan tüm gençlerimizle gurur duyuyorum''

Sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DJ Mahmut Orhan'a zeytin fidanı hediye etti. Konseri izlemek üzere Bornova Cumhuriyet Meydanı'nı hınca hınç dolduran gençlere seslenen Başkan İduğ, unutulmaz bir gece yaşatan Orhan ve ekibine teşekkür ederken, "Cumhuriyetimizin 98'inci kuruluş yıldönümünde, umudumuz olan pırıl pırıl gençlerimizle birlikte kutlamaktan memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyetimize sahip çıkan tüm gençlerimizle gurur duyuyorum. Bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet eden, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına söz veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni ileri taşıyacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.