Bornova'da aralıksız denetim

İşletmelerde yapılan denetimde salgınla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere dair bilgilendirme yapan Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'a eşlik eden zabıta ekipleri maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar hakkında tutanak tutarak Bornova Kaymakamlığı'na bildirdi

Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Koronavirüs vakalarının artmasının ardından ilçe genelinde denetim yaptı. Bornova Çarşı mevkiinde kuaförlerden kahvehanelere, pastanelerden lokantalara, banka şubelerinden mağazalara pek çok işyerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Genel ve Başkan İduğ, kurallara uyan esnafa teşekkür edip, uymayanlara gerekli uyarıları yaptı.

Tekrar başa dönmeyelim

Salgınla mücadele önlemleri kapsamında alınan tedbirlere uyulmasının toplum sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Hem kendi sağlığımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı için maske takılmasına, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor. Bu zorlu süreçte tekrar başa dönmeyelim, lütfen sağlığımız için tüm kurallara uyalım" dedi.

Tüm kurallara uyalım

Salgınla mücadelede vatandaşlara da çok fazla görev düştüğünü ifade eden Kaymakam Genel ise, "Vakalarda artış söz konusu. Bu nedenle tedbirlere her zamankinden daha fazla uyulması gerekiyor. Hem sağlığımız hem de cezai işlemle karşı karşıya kalmamak için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyalım" diye konuştu.