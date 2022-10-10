Bornova'da arı yetiştiriciliği anlatıldı

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ sloganı ile yaptığı çalışmalar kapsamında ‘Kadim Topraklarda Arıcılık’ söyleşisine ev sahipliği yaptı. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Arıcılık Araştırma Merkezi Başkanı Mustafa Köseoğlu ile Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK) Başkanı ve ApKoop Kurucusu Şamil Tuncay Beştay ‘ın konuk olduğu etkinlik Bornova Belediyesi Kent Arşivi Müzesi Dramalılar Köşkü’nde yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi, Çevre ve Arı Koruma Derneği, Api Koop ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yapılan etkinlik arı yetiştiriciliği yapan Bornovalılardan yoğun ilgi gördü. Arıcılık sektörünün ele alındığı panelde arıcılığın ve kovanların tarihinin M.Ö. 10.000 yıllarına dayandığı ve zaman içinde de farklı kültürler ve uygulamalarla geliştirildiği gibi konular anlatıldı. Arıcılık çalışmaları kapsamında geçmişte yapılanlar, bugünkü çalışmalar ve gelecekte yapılması gerekenler konularında da bilgiler aktarılarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ürün, arı ve bilgi değişiminin önemine vurgu yapıldı.

Doğa ile uyumlu olmak

Söyleşiye katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Şevket Meriç, ‘Başka Bir Tarım Mümkün’ ifadesinin içeriğinden bahsederek, iklim değişikliğine karşı mücadelenin her alanda devam ettiğine vurgu yaptı. Meriç, son zamanlarda yaşanan yangınlar gibi çeşitli doğal afetlerin arıcılık üzerindeki etkilerini de anlatarak, “Dünya lideri olduğumuz çam balı üretiminde maalesef acı sonuçlarla karşılaştık. Bu konuda el birliği ile çalışmalar yapmamız ve bir an önce önlemler almamız gerekiyor. Bunların başında da doğa ile barışık hareket etmek geliyor”dedi.

Bornova’da Arıcılık çalışmaları

Bornova Belediyesi'nin tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalar yaptığını ve bu kapsamda arı yetiştiriciliği kursları düzenlendiğini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Arı yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için çalışmalar yapıyoruz. Kayadibi Mahallesi’nde belediyemize ait arılığımız var. Ayrıca kurslarımızda katılımcılara temel arıcılık eğitimleri, ana arı yetiştiriciliği, arıcılıkta aromatik bitkiler gibi çeşitli konularda eğitim veriyoruz. Uygulamalı derslerle, teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlıyoruz. Program sonunda da katılımcılara çeşitli arıcılık destek araç gereçleri veriyoruz. Eğitimler ile mevcutta arıcılıkla uğraşan vatandaşların teknik bilgi ve becerileri geliştirilirken, diğer taraftan yeni arıcılar da yetiştirilmiş oluyor” diye konuştu.