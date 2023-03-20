Bornova'da asfalt serimleri devam ediyor

Kendi tesisinde ürettiği asfaltla ilçe genelindeki yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Bornova Belediyesi 2023 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

Bornova Belediyesi, kış koşullarına rağmen hızlandırdığı çalışmalarla ilk 2 ayda 12 bin 957 ton asfalt üretti. Üretilen asfaltın 5 bin 301 tonu satılırken, 7 bin 657 tonu ise ilçe genelinde yapılan çalışmalarda kullanıldı. Bu kapsamda 2 bin 555 ton asfalt yama ve tadilatta kullanırken 5 bin 102 ton da serim çalışmalarında kullanıldı.

Bornova Belediyesi'nin ilçedeki yol sorununu ortadan kaldırma hedefiyle Asfalt Üretim Tesisi kurarak başlattığı büyük yol hamlesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gece ve gündüz olmak üzere vardiyalar halinde çalışan ekipler 2023 yılının ilk aylarında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali önü ile Yeşilova ve Kemalpaşa mahallelerinde toplam 6 bin 183 metrekare alannda asfalt serimi yaparken, bir çok mahallede de yama çalışması gerçekleştirdi.

'Sözümüzü tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz'

Asfalt Üretim Tesisi kurarak yolları daha uygun maliyet ile yenilediklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Belediyemiz yetki alanındaki yollarda yapılan çalışmada tüm zamanların yol yapma rekorunu kırdık. Önceliklere göre belirlediğimiz program kapsamında ilçe genelinde mahalle mahalle yenilemelerimizi sürdüreceğiz. Bornova'da yol sorunu kalmayacak dedik ve çalışmalarımızı hızlandırdık. 2022 yılında verdiğimiz sözü tuttuk. 2023 yılında da aynı performansla devam edeceğiz"dedi.