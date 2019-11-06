Bornova'da Atatürk ve Sanat Sergisi

Bornova Belediyesi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında çok özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı. 7 sanatçının 30 eserinden oluşan Atatürk ve Sanat konulu Geleneksel El Sanatları Sergisi, Büyük Park içindeki Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde açıldı.

Bornova'da Atatürk ve Sanat Sergisi
06 Kasım 2019 Çarşamba 15:27

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büyük Önderimiz Atatürk'ün çini ve yağlı boya tasvirlerinin yer aldığı serginin mutlaka görülmesi gerektiğini belirterek, "Eserleri ile sergiye katkı koyan sanatçılara teşekkür ediyorum. Ellerine, yüreklerine sağlık" dedi. Nakkaş Atölyesi sanatçıları; Özlem Tezcan, Gülnur Çavuş, Nergis Dürüsel, Hülya Yasemin, Ayşe Kayalı, Kaniye Durgut ve Emirhan Deniz'in eserlerinden oluşan Sergi, 11 Kasım'a kadar gezilebilecek

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