Bornova'da başarı sürüyor

Bornova Kolejinin 27 yıllık başarı geleneğine bu yıl yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda yenisi eklendi. 8. sınıf öğrencisi Kayra Ünal sınavda tam puan alarak Türkiye 1.si oldu.

20 Haziran’da yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) Bornova Koleji öğrencisi Kayra Ünal 90 sorunun tamamına doğru yanıt vererek Türkiye 1.si oldu. 2020 LGS'de ayrıca 2 öğrenci 89, 3 öğrenci 88, 2 öğrenci 87, 9 öğrenci ise 86 soruya doğru yanıt verdi. Tüm dünyada yaşanan ve ülkemizi de etkisi altına alan pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını evde devam ettiren Bornova Koleji 8.sınıf öğrencileri elde ettikleri başarıyla okulda uygulanan eğitim modelinin ne denli doğru ve etkili bir model olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Bornova Koleji Kampüs Müdür Vekili Hasan Tay, “Sınava giren öğrencilerimizden 14’ü yüzde 0,01-0,99, 26’sı 1,00-2,99, 37’si ise 3,00-4,99 yüzdelik dilime girerek sınav sonucu ile öğrenci alan okulları tercih etme hakkı elde etmiştir.” dedi. Tay, disiplinli ve kaliteli eğitim anlayışı ile dünya standartlarında bir eğitim verdiklerinin altını çizerek “Bornova Koleji olarak öğrencilerimizin geleceklerini nasıl planlayacakları konusunda gerek idare gerekse de eğitim kadromuzla gece gündüz çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ön kayıtlar bitti

Özel Bornova Fen ve Anadolu Lisesine ön kayıt ile başvuru kabul ettiklerini belirten Tay, “Bornova Koleji'nde lise eğitimi almak isteyenler 18 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’e kadar ön kayıt yaptırabilirler“ dedi. Öğrencilerin başarılarından duydukları gururu dile getiren Tay, başarıda emeği geçen tüm öğrencilere ve eğitim kadrosuna teşekkür etti.

Dereceye giren tüm öğrencilere okulda düzenlenen törenle madalya ve teşekkür belgesi verildi. Bornova Kolejinde eğitim görmenin ayrıcalığını yaşamın her alanında gördüklerini belirten öğrenciler de kendilerine verdikleri destekler için ailelerine, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür ettiler.



