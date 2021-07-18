Bornova'da bayram önlemleri tamam

Bornova Belediyesi vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için tüm önlemleri aldı

Işıkkent'teki Kurban Kesim ve Satış Alanı'ndaki kontrollerini sürdüren Bornova Belediyesi, bayram süresince de vatandaşların yanında olacak. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak. Zabıta ise sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini Bornova Belediyesi'nin 0232 999 19 19 - 0 232 999 29 29 numaralı telefonlarını arayarak iletebilecek.

Işıkkent'te Kurban Satış ve Kesim Yeri kurarak vatandaşların gönül rahatlığı ile ibadetlerini yerine getirmesi için tüm önlemleri alan Bornova Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için temizlik ve gıda denetimleri başta olmak üzere pek çok alanda tatil süresince de çalışmaya devam edecek. Işıkkent'te binlerce kurbanlığın genel kontrollerini ve damga denetimlerini yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, çalışmalarını bayram boyunca da aralıksız sürdürecek.

Kaçak kesimlere geçit yok

Kesim alanında görev yapacak veteriner hekimler, yaşanacak bir sağlık sorununda hemen devreye girecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki bir ekip kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için çalışacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de sokak ve cadde üzerinde kesim yapılmasına engel olacak. Kurban atıklarının uygun olmayan yerlere atılması durumunda Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesecek.

Tüm birimler iş başında

Ayrıca yıl boyunca düzenli olarak yapılan ibadethane temizliğine bayram öncesi hız verildi. Bornova'daki tüm ibadethanelerde bayram temizliği için ekip sayısı artırıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri diğer zamanlarda olduğu gibi bayram boyunca da 24 saat aralıksız çalışacak.

Vatandaşların huzur içinde bayram geçirmesi için Bornova Belediyesi'nin pek çok birimi de iş başında olacak. Vatandaşlar dilek ve şikayetlerini Bornova Belediyesi'nin 0 232 999 19 19 - 0 232 999 29 29 numaralı telefonlarını arayarak iletebilecek.