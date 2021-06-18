Bornova'da baz istasyonu tepkisi!

İzmir'in Bornova ilçesinde bir binanın çatısına baz istasyonu yerleştirilmesine mahalleli tepki gösterdi. Baz istasyonunun sağlık adına tehdit oluşturduğunu söyleyen mahalleli, eylem yaptı

Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde 5150 Sokak’ta bir binanın çatısına GSM şirketine ait baz istasyonu konulması, mahallelinin tepkisini topladı. Baz istasyonunun sağlıkları için tehdit oluşturduğu için tepki gösteren 250 kişi, imza toplayıp, İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. 'Kanser olmak istemiyoruz' diyerek bir araya gelen mahalleli, baz istasyonunun kaldırılması için eylem yaptı. Halk mahalledeki binaların dip dibe olduğunu belirtip, kanserojen etkisi olduğunu iddia ettikleri baz istasyonlarının şehirden uzak noktalara yerleştirilmesi gerektiğini savundu. Mahallelinin avukatı Mehmet Aksay, "Müvekkillerim mahallelerine kendilerinden habersiz, izin alınmadan baz istasyonu kurulmasından rahatsız oldukları için bana başvurdu. Burada yaşayanlara bunun baz istasyonu değil su deposu olduğu söylenmiş. Müvekkillerimin hukuki olarak itiraz hakkı yok ancak İl Sağlık Müdürlüğü'ne giderek 250 kişilik imza toplamışlar. Bu itiraz işleme alınmış" dedi.

'HASTA OLMAK İSTEMİYORUZ'

Binanın mal sahibi ile de görüştüklerini anlatan Aksay, "Mal sahibi mahalleliyi haklı gördü ancak baz istasyonunun sahibi olan şirketle anlaşma imzaladığını söyledi. Bu sözleşmeyi tek taraflı feshedemeyeceğini belirtti. Bu yüzden şirketin de sözleşmeyi feshetmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte şirkete giderek yeniden imza toplamayı planlıyoruz. Baz istasyonlarının radyasyon yayması nedeniyle kanserojen etkisi olduğu söyleniyor. Firmalar ölçümleri yaptırdığını söylüyor, ancak vatandaşlar bu ölçümlere güvenmiyorlar" diye konuştu.

Mahallede yaşayan Birgül Döven ise, "4-5 gün önce buraya baz istasyonu kurmuşlar fakat bizim haberimiz yok. Baz istasyonunu bulunduğu bina ile dip dibe oturan komşularım var. Mahalleli olarak imza topladık. Her yere başvurduk. Bizi kanser yapıyor. Hasta olmak istemiyoruz. Bize sormadan ne hakla böyle bir şey yapabilirler" dedi.

'HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Baz istasyonunun yerleştirildiği binanın tam karşısında oturan Nermin Baykal, "Benim eşim kanser. Evimin tam karşısında böyle bir şey istemiyorum. Kesinlikle baz istasyonu koyulmasın. Bir an önce kaldırılmazsa hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalleli Uğur Delibalta ise, "Tam evimizin karşısına baz istasyonu kuruldu. Çocuklarımız, hastalarımız var. Bu istasyona 2 metrelik mesafedeyiz ve bizi doğrudan etkileyecektir. Baz istasyonlarının şehirden daha uzak noktalara kurulması gerekiyor. Hayatımızı tehlikeye atıyorlar. Bize istasyonun su deposu olduğunu söylediler" dedi.