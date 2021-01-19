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Bornova'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, cadde üzerinde karşılaşan iki kişinin sözlü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı

Bornova'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
19 Ocak 2021 Salı 10:30

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Şehit Mustafa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Emre T. (31) ve Erdoğan Ç. (24) arasında sebebi henüz bilinmeyen sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu Emre T. ve Erdoğan Ç. arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Emre T. yanında bulunan bıçak ile Erdoğan Ç.'yi karnından bıçakladı. Bu sırada, kavgayı gören Erhan D. (31) tarafları ayırmaya çalışırken, Emre T.'nin kullandığı bıçağın koltuk altına saplanmasıyla yaralandı. Emre T. ise darp sonucu yaralanırken, çevrdeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Erdoğan Ç. ve Erhan D.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre T.'yi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayda kullanılan suç aletinin polisler tarafından ele geçirildiği kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #bıçaklı kavga
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