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Bornova'da binlerce kişi coşkuya ortak oldu

29 Ekim 2022 Cumartesi 11:21

Cumhuriyetin ilanının 99'uncu yılı Bornova'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar gündüz Atatürk Anıtı'nda düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ile başladı. Akşam ise Bornova Bayraklı sınırından başlayan ve Bornova Cumhuriyet Meydanı'na uzanan coşkulu Fener Alayı ile devam etti. Kortej sonrası ise ve ünlü sanatçı Derya Uluğ Bornovalılar için sahne alarak Cumhuriyet coşkusunu doruğa çıkardı. Etkinliğe eşi Ufuk İduğ ile katılan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacağız" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak saat 14:00'te Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenler gerçekleşti. Bornova Kaymakamı Fatih Genel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver'in katıldığı çelenk koyma törenlerinin ardından Işıkkent Polis Şehitliği'ne geçilerek şehitler için anma yapıldı. Dualar okundu.  Akşam ise Fener Alayı ve Derya Uluğ konseri ile Bornovalılara unutulmaz bir Cumhuriyet Bayramı yaşatıldı.

Bornova sokakları kırmızı-beyaza boyandı

Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen fener alayı ve kortej yürüyüşü Bornova-Bayraklı sınırından saat 20.00'de başladı. Bornovalıların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Bornova Belediye Bandosunun çaldığı marşlar hep bir ağızdan söylenirken, Mustafa Kemal Caddesi Ay Yıldızlı bayraklarla kırmızı beyaza boyandı. Bazı Bornovalılar ise Cumhuriyet heyecanına yol kenarlarından ve evlerinin balkonlarından katıldı.

Uluğ, hayranlarıyla buluştu

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından ünlü sanatçı Derya Uluğ, Bornovalılara müzik ziyafeti sundu. Birbirinden güzel şarkılarını seslendiren sanatçı, sahne performansıyla da göz doldurdu. Binlerce kişinin ellerinde ay-yıldızlı bayraklar ile katıldığı konserde İzmirliler unutulmaz bir gece yaşadı.

Sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Sanatçı Uluğ'a çiçek vererek teşekkür etti. Başkan İduğ, "Cumhuriyet, ulusların kendini yönetme, kaderini tayin etme hakkıdır. Türk milletinin karakterine de en uygun yönetim şeklidir. Bizler her zaman olduğu gibi Cumhuriyetimizin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde de Atatürk'ün izinde, demokratik, laik, özgürlükçü ve çağdaş Türkiye için çalışıyoruz. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Çok yaşa Cumhuriyet. Ne Mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Etiketler; #izmir #bornova #cumhuriyet bayramı
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