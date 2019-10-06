Bornova'da can dostlara modern tesis müjdesi

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Pınarbaşı'ndaki Veteriner İşleri Müdürlüğü Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuklar ve hayvanseverlerle biraraya geldi. İduğ, "Bornova'da candostlarımıza modern tesislerde hizmet vereceğiz" dedi.

Hayvanseverlerle işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, "Yeni bir Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapacağız. Projesini çizdirdik. Yapımına başlayacağız ama herşeyin eksiksiz olması için sizlerin de görüşleri ve desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerle bu amaçla bir kez daha biraraya geleceğiz. Bu süreçte şu an hizmet verdiğimiz alanı da daha modern hale getireceğiz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı İzmir Temsilcisi Avukat Senem Demirel Acar ise Haytap olarak Başkan İduğ'a yeni bir barınak projesi sunduklarını hatırlatarak, "Bizlerin taliplerini hiçbir zaman geri çevirmedi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni barınağın en kısa sürede yapılacağına inanıyoruz" diye konuştu. Hayvanseverlere kedi ve köpek maması dağıtılan etkinliğe katılan öğrenciler, okullarında bakmak üzere iki yavru köpek sahiplendi. Minik hayvanseverler, sevimli köpeklere; karam ve kömür isimlerini verdi.