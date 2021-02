Bornova'da deprem çalışması: Faylar inceleniyor

Bornova Belediyesi, deprem master planını hazırlamak amacıyla çalışmalara başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’den gelen uzman ekip, ilk olarak İzmir fayının Pınarbaşı kesimindeki zemin koşullarını tespit etmek için teknik incelemeler yaptı. Bornova Belediyesi imar planlarını ilçe genelini kapsayacak çalışmalardan çıkacak sonuçlara göre yapmayı hedefliyor

30 Ekim Depremi’nde yaşanan acıların bir tekrar etmemesi için çalışan Bornova Belediyesi, Deprem Etüt Merkezi kurma kararının ardından ilçenin deprem mester planını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda aynı zamanda AFAD, İçişleri Bakanlığı, AFAD, AFET ve Acil Durum Kurulu Üyesi de olan

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Tatar ile aynı üniversiteden Dç. Doktor Fikret Koçbulut, Bornova Belediyesi’nin jeofizik mühendisleri ile eşliğinde çalışmalara başladı. Yaptıkları çalışmanın temel amacının yüzey faylanması tehlikesini ortaya koymak olduğunu söyleyen Profesör Doktor Orhan Tatar, “Bölgede çok sayıda yıkıcı fay var ve bu faylar üzerinde her an değişik büyüklükte yıkıcı deprem üretebilir. İzmir’in en doğusu olan Pınarbaşı’nda çalıştığımız segmentte İzmir fayının en aktiflerinden” dedi.

Bornova örnek olmalı

30 Ekim’de merkez üssü Sisam Adası açıkları olan depremin yanısıra kısa süre önce Midilli Adası’nda meydana gelen 5.2 şiddetindeki depreminde İzmir’de ciddi şekilde hissedildiğini hatırlatan Tatar, “Sonuçta İzmir'in etrafı çok sayıda aktif fayla çevrili. Bunların üzerinde her an 6-6.5 şiddetinin üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Özellikle Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerle birlikte bu bölgedeki faylarda da bir hareketlenmenin olduğunu görüyoruz. Tabi bir bölgede hangi gün, hangi dakika, hangi saatte bir deprem olacağını söylememiz mümkün değil ama en bu tehlikenin varlığını biliyoruz. Çok zaman kaybetmeden yani bir deprem olduktan sonra depremin büyüklüğü, onu üreten kaynağı tartışmak yerine bence bir an önce bu tür deprem riski altında bulunan kentlerimizi, yerleşim yerlerimizi afete hazır, güvenli hale getirmeliyiz. Bu yüzden bu çalışmayı deprem riski altındaki kentlerimizde bu çalışmaları mutlaka yapılması gerekiyor. İzmir’in deprem master planı uzun yıllar önce yapılmış. Bu planın mutlaka güncellemesi gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda belli bir irade sahip olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda Bornova Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atıyor. Bu çalışmanın İzmir'in tümüne yayılması son derece büyük önem taşıyor.

Yol haritası çizilecek

İzmir Jeofizik Mühendisleri Odası Sinan Sinan Can Öziçer, Bornova Belediyesi’nin İzmir'in genel yerel zemininin yerel zeminin nasıl olduğuyla ilgili örnek ve öncü olacak bir çalışmaya imza attığını ifade ederek, “Bu çalışmanın ilk ayağı Pınarbaşı bölgesinde başladı. Orta ve uzun vadede bu çalışma ilçe geleninde yapılacak. Tüm Bornova'yı kapsayacak şekilde yerel zemin koşullarının ne olduğunu mikro bölgeleme çalışmalarla tespit edecek çalışma Bornova Belediyesi için bir yol haritası olacak” dedi.