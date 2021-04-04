Bornova'da esnafa pandemi desteği

Bornova Belediyesi'nde esnaf için önemli bir karara imza atıldı. Pandemi döneminde faaliyetleri durdurulan ya da kısıtlanan iş yerlerinin katı atık bertaraf bedelinden muaf olmaları ya da iş yeri türüne göre indirimli bedel ödemeleri konusunda karar alındı

Bornova Belediyesi, 1 Ocak 2021-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında kahvehane, kır bahçesi, çay bahçesi, İnternet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokaller, halı sahalar, nargile salonları, paket servisi bulunmama koşuluyla faaliyette olmayan kafeler, bar, birahane ve pavyonlar, köylere yer alan kahvaltı salonları, düğün salonları ile ilk ve orta öğrenim veren devlet okullarından katı atık toplama bedeli alınmamasına Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısında oy birliği ile karar verdi.

Yüzde 50 indirim uygulanacak işyerleri

Esnafına destek olmak amacıyla alınan kararlar doğrultusunda yine ayını tarihler arasında berber, kuaför ve güzellik salonları, gıda üretim ve satışı dışında kalan basit usule tabi esnaflar, faaliyetini devam ettiren kafeler ile özel eğitim kurumlarının ödediği katı atık bedellerinin yüzde 50 indirimli olması kararlaştırıldı.

Kararın esnafa destek olmak adına oy birliği ile alındığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "1 Ocak'tan itibaren pandemi sürecinde kapatılan ya da faaliyetleri kısıtlanan esnafımıza destek olmak istedik. Tüm meclis üyelerimizle birlikte her zaman esnafımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" dedi.