Bornova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü 32 yaşındaki Melek Aslan hayatını kaybetti

Kaza İzmir'in Bornova ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Buca'dan Bornova yönüne giden 32 yaşındaki Melek Aslan yönetimindeki araç, iddiaya göre ani manevra yaptı ve sağ şeride geçerek F.Ç. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile Aslan'ın bulunduğu otomobil hurdaya döndü. Kazayı görün sürücüler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kontrol ettikleri Melek Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu konumunda bulunan Samet Hafızoğlu ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtuldu.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Hafızoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



CEP TELEFONUNDA NAVİGASYON AÇIK KALMIŞ

Bu arada polisin kaza ile ilgili başlattığı soruşturmada ilginç ayrıntı ortaya çıktı. Otomobilde yapılan kontrolde Melek Aslan'a ait olduğu belirlenen cep telefonu ile Işıkkent'teki bir adrese gitmek için navigasyonun açık olduğu görüldü. Aslan'ın navigasyona baktığı sırada Işıkkent Kavşağı'nı kaçırdığı için sol şeritten sağ şeride ani manevra yapması sonucu kazanın meydana geldiği tahmin edilirken, polisin de bu yönde rapor tuttuğu öğrenildi. Kaza yerinden 20 metre geride kavşak olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.