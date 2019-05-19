Bornova'da gençlik şöleni

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Binlerce Bornovalı, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde buluştu. Düzenlenen fener alayı ile Bornova sokakları kırmızı-beyaza boyandı. Bornova'nın sembol alanlarından Büyük Park'ta Bornovalı sanatçılar sahnedeydi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ da yaşanan coşkuya vatandaşlarla birlikte ortak oldu. Bornova'daki kutlamalara CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da katıldı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı Bornova'da coşkuyla kutlandı. Cuma akşamı Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'ndaki latin dansları gösterileri ile başlayan Gençlik Şöleni'nin ikinci gününe Bornova'nın sembol alanlarından olan Büyükpark ev sahipliği yaptı. Kültür ve yardımlaşma derneklerinden spor kulüplerine, düşünce gruplarından dans topluluklarına onlarca oluşum açtıkları stantlar ile 19 Mayıs coşkusuna ortak oldu. Kurulan sahnede gün boyunca gösteriler gerçekleştirildi. Akşam ise ilk gün olduğu gibi Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda latin dansları gösterileri yapıldı. Ege, Dokuz Eylül, Celal Bayar, Ankara, Uludağ, Dumlupınar, Koç ve Sabancı Üniversiteleri'nden toplulukların sahne aldığı gösteriler ilgiyle izlendi.

Birlikte yürüdüler

En büyük coşku ise Fener Alayı yürüyüşünde yaşandı. Ellerindeki ay yıldızlı bayraklarla yürüyen binlerce Bornovalı, Mustafa Kemal Caddesi'ni kırmızı-beyaza boyadı. İş Bankası Viyadük altından başlayan yürüyüşte, bando eşliğinde hep bir ağızdan marşlar söylendi. Kortejdekilere evlerinin balkonlarındaki vatandaşlar ve esnafta eşlik etti.

Sanatçılar sahnede

Kortejin son bulduğu Büyük Park'ta coşku daha da arttı. 100. yıla özel olarak düzenlenen konserde Bornovalı sanatçılar; Serhat Doğan (Normal), Bülent Polat (Ters Yön), Serhat Yıldız (Pinti), Emre Kontaşlı (Çirkef), Fiza Nadirova (Dolce Band), Nilay Özsırkıntı (Dolce Band) ve Orbay Sakarya Dolce Band eşliğinde sırasıyla sahnedeydi. Onların şarkılarına binlerce Bornavalı eşlik etti. CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ sahneye çıkarak sanatçılar ve alanı dolduran Bornovalılar ile İzmir Marşı'nı söyledi.

Bugünün anlamını unutmayalım

Sındır ve İduğ Bornovalılara seslendi. Konuşmasına Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki; "İktidara sahip olanlar gaflet dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler" sözünü hatırlatarak başlayan CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, "Bizim Atatürk'e ülkemizi çağdaş uygularlıklar düzeyine çıkarmak sözümüz var. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı 19 Mayıs hepimize kutlu olsun. Bugünün anlamını iyi bilelim. Bugüne ve Cumhuriyete sahip çıkalım. Herşey çok güzel olacak. Bunun içinde hep birlikte elbirliğiyle çalışacağız" diye konuştu.

100. yılı görmek büyük bir şans

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ise tüm Bornovalıların 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bu güzel gecede sizlerle birlikte olmak büyük onur. Şu an burada olan nesil bir sonraki yüzyılı göremeyecek. Bu anlamda burada olmamız büyük bir şans. 19 Mayıs'ın 100. Yılını birlikte kutluyoruz. İnşallah 2023'te de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını birlikte kutlayacağız. Atamızın bizlere emanet ettiği bu ülkede gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın yaşamlarını barış içerisinde, huzurlu ve güvenli bir sürdürmeleri için bizleri sizler bu görevlere getirdiniz. Bunu da hep birlikte başaracağız" dedi.