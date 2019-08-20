Bornova'da halk tehdit ediliyor

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türk İntikam Tugayı olarak bilinen örgütün, İzmir ilinin Bornova ilçesi Tuna Mahallesi'nde evlerin pencerelerine 'Türk İntikam Tugayı' (TİT) imzalı tehdit mesajlarının bırakılmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Polat "Türk İntikam Tugayı örgütü ilk defa karşımıza çıkmıyor. 1970'li yıllarda Kıbrıs'ta sol görüşlü Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'de solcu olarak bilinen kişilere karşı suikast girişimlerinde bulunan yasa dışı örgüt, 12 Eylül Darbesi'nin ardından ortadan kaybolmuştu. Ergenekon davası ile adını tekrar duyduğumuz örgüt daha önce de Madımak Katliamı, Akın Birdal suikastı, Özgür Radyo çalışanlarının tehdit edilmesi, Agos gazetesine tehdit içerikli e-posta gönderilmesi ve Diyarbakır'da 10 kişinin öldüğü bombalı saldırının üstlenilmesi olaylarında karşımıza çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün solcu kesimin korkutulması amacıyla aşırı milliyetçi unsurlarca kullanıldığını ve örgütün merkez komitesin oluşmadığını ismin paravan olarak kullanıldığını söylediyse de, TİT yurt çapında eylemlerine devam ediyor. Örgüt en son Bornova ilçesi Tuna Mahallesi sakinlerine gönderilen tehdit içerikli mesajlar ile karşımıza çıktı. Mesajlarda, atık toplayanların ve simit satanların PKK'lı oldukları iddia edilerek "Bunlara bir şey verenler ve simit satın alanlar bu ikazımıza uymazlarsa öldürülecektir" yazılı notların bırakılması mahalle sakinleri arasında paniğe yol açmıştır" dedi.

Halk tedirgin

Polat "Mahalle sakinleri ile yaptığımız görüşmelerde, vatandaşlarımız tedirginliklerini dile getirdiler. Her an bir şey olur korkusu ile gecelerdir uyuyamadıklarını, sokaklarda yalnız başlarına yürümekten korktuklarını ve çocuklarını evde bırakarak gönül rahatlığı ile işlerine gidemediklerini ifade eden mahalle sakinleri, 'huzurumuz kalmadı, kolluk kuvvetlerinin görevlerini yapması için birilerinin ölmesi mi gerekiyor' dediler" diye ifade etti.

Bakan göreve

Polat sözlerine "Yasadışı faaliyet gösteren bütün örgütlere devlet aynı mesafede durmalıdır. Sol bir örgüt eylem yaptığında nasıl müdahale ediliyorsa aynısı geçerli olmalıdır. Ben Sayın Soylu'yu göreve davet ediyorum. TİT yasadışı bir örgüttür ve derhal müdahale edilmesi gerekmektedir. Devletin görevi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaktır" diye devam ederek "İzmir'in Bornova ilçesi Tuna Mahallesi'nde yaşanan bu olaydan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Bakanlığınızın bilgisi var ise gerekli tedbirler alınmış mıdır?

Kolluk kuvvetleri tarafından Türk İntikam Tugayı adlı örgüte herhangi bir operasyon yapılmış mıdır?

Yapılan operasyonlar sonucu kaç kişi tutuklanmıştır?

Tutuklananlardan kaç kişi hüküm giymiştir? Türkiye genelinde Türk İntikam Tugayı örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi adına Bakanlığınız tarafından yürütülen bir çalışma var mıdır?

Var ise bunlar nelerdir?" sorularını yöneltti.