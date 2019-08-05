Bornova'da hareket eğitimi

Bornova Belediyesi'nin çocukların temel hareket yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Hareket Eğitimi Kursu' başladı. 2013-2015 yılları arasında doğan çocukları kapsayan eğitimler her hafta salı ve perşembe günleri 1'er saat olarak Altındağ Atatürk Kültür Merkzi'nde gerçekleşiyor. Kurslar miniklerin spor yaparak eğlenmesini sağlarken, temel hareket yeteneklerini de gelişiyor.

Bornova'da hareket eğitimi
05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:41

Çocuk Gelişim Programı kapsamında düzenlenen Hareket Eğitimi Kursu'nda çocukların erken yaşlarda problem çözme, kendini ifade edebilme ve işbirliği kurma ile yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. 1 ay sürecek kurslar sonunda çocukların sıçrama, esneklik, kuvvet, isabet, denge gibi becerileri test edilerek, kendilerine uygun olan spor alanlarına yönlendirmeleri sağlanacak.

Güvenli alanda eğitim

Alanlarında uzman 3 antrenör eşiliğinde gerçekleşen eğitimlerde mini trampolin, cimnastik çemberi, cimnastik halatı, sünger top, minyatür futbol kalesi ve basketbol potası, kedi merdiveni, denge minderi gibi çocuklara zarar vermeyecek materyaller kullanılıyor. Ayrıca eğitimler çocukların güvenliği göz önüne alınarak minder kaplı alanda gerçekleşiyor. Bornovalı minikler için açılan kurstan yararlanmak isteyenler Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Spor Salonu'nda kayıt yaptırabilir. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ise 0232 99 29 29 numaralı telefondan dahili 1826 ve 1828'i aranabilir.

Önceki Haber
Kaz Dağları'nı vicdansızlara teslim etmeyiz
Sonraki Haber
Gediz Deltası için bilimsel çalışma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.