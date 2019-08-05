Bornova'da hareket eğitimi

Bornova Belediyesi'nin çocukların temel hareket yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlediği 'Hareket Eğitimi Kursu' başladı. 2013-2015 yılları arasında doğan çocukları kapsayan eğitimler her hafta salı ve perşembe günleri 1'er saat olarak Altındağ Atatürk Kültür Merkzi'nde gerçekleşiyor. Kurslar miniklerin spor yaparak eğlenmesini sağlarken, temel hareket yeteneklerini de gelişiyor.

Çocuk Gelişim Programı kapsamında düzenlenen Hareket Eğitimi Kursu'nda çocukların erken yaşlarda problem çözme, kendini ifade edebilme ve işbirliği kurma ile yaratıcılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor. 1 ay sürecek kurslar sonunda çocukların sıçrama, esneklik, kuvvet, isabet, denge gibi becerileri test edilerek, kendilerine uygun olan spor alanlarına yönlendirmeleri sağlanacak.

Güvenli alanda eğitim

Alanlarında uzman 3 antrenör eşiliğinde gerçekleşen eğitimlerde mini trampolin, cimnastik çemberi, cimnastik halatı, sünger top, minyatür futbol kalesi ve basketbol potası, kedi merdiveni, denge minderi gibi çocuklara zarar vermeyecek materyaller kullanılıyor. Ayrıca eğitimler çocukların güvenliği göz önüne alınarak minder kaplı alanda gerçekleşiyor. Bornovalı minikler için açılan kurstan yararlanmak isteyenler Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Spor Salonu'nda kayıt yaptırabilir. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ise 0232 99 29 29 numaralı telefondan dahili 1826 ve 1828'i aranabilir.