Bornova'da hurda araç sahiplerine uyarı

Bornova Belediyesi hem trafikte sorun oluşturan, hem de görüntü kirliliğine neden olan hurda araçların kaldırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sanayi siteleri işbirliğinde yürütülen Anjiyo Projesi kapsamında ilk etapta 169 hurda araç için tebligat yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, amaçlarının Eylül sonuna kadar Bornova'daki tüm hurda araçları kaldırmak olduğunu söyledi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bilgi paylaşımı yapılarak 137'si ilçe sınırları dışından olan araçların sahiplerinden araçlarını iki hafta içerisinde kaldırılmaları istendi. Kaldırılmayan araçlar için 5326 sayılı kabahatler kanunun 41/6 maddesine göre cezai işlem uygulanacak. Kaldırılmayan araçlar bir kez daha Emniyet'e bildirilecek ve kaldırılmaları istenecek.



Sokaklar temizlenecek

Göreve gelir gelmez kurdukları Sanayi Sitelerinin Başkanlar Kurulu'nda ilk gündem maddelerinin hurda araçlar sorunu olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Buz bu araçların kaldırılması ile ilgili yapacağımız çalışmanın adını 'Anjiyo Projesi' koyduk. Hurda araçlar ve sağlı sollu park eden araçlar yolları tamamen tıkamış. İlçe Belediyesi olarak araç çekme yetkimiz yok ama gerekli girişimlerde bulunduk. Bu sorunu yasal yollarla çözüyoruz. Çalıntı araçları motor ve plaka numarası ile Emniyet Müdürlüğü'ne bildiriyoruz. Yakalaması varsa onlar zaten çekiyor. Amacımız Eylül sonuna kadar Bornova'daki tüm hurda araçları kaldırmak" dedi. n İpek Şentürk

Fotoğrafaltı: Bornova Belediyesi, Anjiyo Projesi kapsamında 169 hurda araç için tebligat yaptı.