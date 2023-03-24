Bornova'da iftara sıcak yemek

Bornova Belediyesi Ramazan Ayı dolayısıyla mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek ikramına başladı. Ramazan ayı boyunca dezavantajlı mahallelerde yapılacak olan iftar yemeği dağıtımlarında her gün bin kişilik yemek ihtiyaç sahibi Bornovalı'nın evlerine teslim edilecek. İlk dağıtım Kavaklıdere ve Yeşilçam Mahallelerine yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalar yapan Bornova Belediyesi, Ramazan ayında yaptığı yardımlarla iftar bereketini büyütüyor. İlçede bulunan dezavantajlı mahallelere yemek dağıtımlarına başlayan belediye, ağzı kapalı kaplarda 3 çeşit yemek, tatlı ve ekmekten oluşan menüyü 30 gün boyunca iftar öncesi dar gelirli Bornovalıların evlerine teslim edecek. Dağıtımlar her gün farklı mahallelere yapılacak. Ramazan'ın birlik, dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızla gönül köprüleri kurmaya devam ediyoruz. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntıyı da göz önüne alarak dar gelirli ailelere Ramazan ayı boyunca iftar için yemek dağıtımlarına başladık. Hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak yemeklerimizi vatandaşlarımızın evlerine teslim ediyoruz "dedi.