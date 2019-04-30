Bornova'da ilk iş emekçiler oldu

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un ilk icraatları emekçilerle ilgili oldu. Mazbatayı aldıktan sonra, mesaiye Temizlik ve Fen İşleri şantiyelerindeki işçilerle başlayan Başkan İduğ, adaylık sürecinde verdiği sözü tuttu; 1432 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. Çalışanlara güveni esas alan yönetim anlayaşıyla hareket eden İduğ, "Yüz Tanıma Tabanlı Personel Devam Kontrol Sistemi"ni ve geçiş turnikelerini de kaldırttı. Başkan İduğ'un, bu icraatları büyük takdir topladı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Bornova Belediyesi emekçilerinin sadece toplu sözleşme değil, bir yol arkadaşı kazandığını söyledi.

Mustafa İduğ, göreve geldiğinden bugüne geçen kısa sürede yaptıkları ile çalışanının yanında olduğunu gösterdi. Mazbatayı aldıktan sonra ilk mesaisine Temizlik İşleri ve Fen İşleri şantiyelerinde başlayan Başkan İduğ, işçilerle birlikte kahvaltı yaptı: "Yanınızdayım" mesajı verdi. İşçilerle buluşmasının hemen ardından yetkili sendikanın temsilcilerini ziyaret eden Dr. Mustafa İduğ, adaylık sürecinde verdiği sözü de tuttu.

Toplu sözleşme sevinci

Bornova Belediyesi Personel AŞ (BORBEL) ile Genel İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Yeni sözleşme 1432 işçiye yüzde 26'lık asgari ücret artışına ilave olarak yüzde 4 ücret artışı ile pek çok yeni sosyal hak getirdi. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Büyükpark'ta halkın ve işçilerin huzurunda imzalanan toplu iş sözleşmesini işçilerle birlikte halay çekerek kutladı.

Devam edeceğiz

Büyükpark'ta kurulan sahneye 'Büyük Başkan' sloganlarıyla çıkan Başkan İduğ, işçilere şu sözlerle seslendi: "Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan ücret artışı bizim verdiğimiz bir şey değil. Olması gerekendi. Geç kalındı. Şunu bilin ki; burada olduğum sürece hakkınızı hep vereceğim. Sizden isteğim ise halkımızı memnun edecek şekilde çalışmanız."

DİSK yöneticilerinin tam kadro hazır bulunduğu törende konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise "Siz sadece bir toplu sözleşme değil, kendinize bir mücadele ve yol arkadaşı kazandınız. Siz emekçiler, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u kazandınız" dedi.

Güvene dayalı çalışma

İduğ'un ilk yayınladığı kurum içi genelge çalışanlarla ilgili oldu. Çalışanlara güveni esas alan Başkan İduğ, mazbatayı aldıktan hemen sonra "Yüz Tanıma Tabanlı Personel Devam Kontrol Sistemi"ni ve geçiş turnikelerini kaldırttı. Karşılıklı güven, uyum ve iş barışına vurgu yapan Dr. Mustafa İduğ, "Ben çalışanlarımıza güveniyorum. Onların çalışma saatleri içinde zaten burada olacakları kesin. Verimliliği esas aldığımız için böyle bir çalışmayı uygun görüyorum" diye konuştu.