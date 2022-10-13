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Bornova'da kaldırımda yürüyen kişilere silahlı saldırı!

İzmir Bornova'da 4 kişi, kaldırımda yürüdükleri sırada husumetlileri tarafından saldırıya uğradı. Otomobilden ateş açılan 4 kişiden M.N.B. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Bornova'da kaldırımda yürüyen kişilere silahlı saldırı!
13 Ekim 2022 Perşembe 09:24

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5490/2 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretine gitmekte olan 4 kişinin yürüdüğü sokağa, husumetlileri U.K., M.B., V.Ç., ve Y.E.B., kiraladıkları otomobille girdi. Şüpheliler, otomobilin içerisinden 4 kişinin üzerine ateş açtı. Saldırıda göğsüne mermi isabet eden M.N.B. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.N.B., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan M.N.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyip olay yerinden kaçan U.K., M.B., V.Ç. ve Y.E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #silahlı saldırı #haber
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