Bornova'da kaza: İki AK Partili vekil yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur yaralandı. İki milletvekilinin sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.

Bornova'da kaza: İki AK Partili vekil yaralandı
19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:24

İzmir- Manisa yolunda Bornova ilçesine bağlı kırsal Çiçekliköy Mahallesi kavşağı yakınlarında öğlen saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan ile Murat Baybatur'un yaralandığı öğrenildi. Yaralanan Özkan ve Baybatur'un, Manisa'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındığı bildirildi.

Özkan ve Baybatur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA
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