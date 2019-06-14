Bornova'da kiraz şenliği

Bornova Belediyesi'nce düzenlenen Kiraz Festivali'nin altıncısı 16 Haziran Pazar günü Beşyol Köyü'nde yapılacak.

Saat 13.00'te başlayacak organizasyon kapsamında, Kiraz Yetiştiriciliği Teşvik Yarışması ödül töreni yapılacak, ayrıca Ceyhun Şişmanoğlu ve Selda Kesgi konseriyle vatandaşlar keyifli zaman geçirecek.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel Kiraz Festivali bu yıl da Beşyol Mahallesi'nde gerçekleşecek. 16 Haziran saat 13.00'te başlayacak olan 6. Geleneksel Bornova Kiraz Festivali yine renkli görüntülere sahne olacak.

Kiraz Yetiştiriciği Teşvik Yarışması ile en iyi kirazları yetiştiren üreticilerin belirleneceği festival kapsamında Ceyhun Şişmanoğlu ve Selda Kesgi konser verecek. Ayrıca alanda özellikle doğal ürünlerin yer aldığı çok sayıda stant açılacak. 16 Haziran Pazar günü saat 13.00'te başlayacak şenliğin coşkusunu yaşamak isteyenler için ilçenin farklı yerlerinden de ücretsiz servisler kaldırılacak.