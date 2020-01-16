Bornova'da koluna sıvı enjekte eden hemşire öldü

Bornova'da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada koluna şırınga ile sıvı bir madde enjekte ederek yaşamına son verdi.

Bornova'da koluna sıvı enjekte eden hemşire öldü
16 Ocak 2020 Perşembe 10:56

Olay, dün akşam saatlerinde Evka-4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga yardımıyla koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö. yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde, yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılacak olan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün kesin ölüm nedeni belirlenecek. Olay yerinden alınan şırınga ile sıvı madde incelenmek üzere emniyete götürüldü. Müjgan Ö.'nün evli ve 1 çocuk annesi olduğu ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


 


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Göztepe, Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı
Sonraki Haber
Adliye saldırısında yaralanan polis memuru gazilik ünvanı için dava açtı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.