Bornova'da kontrolden çıkan otomobil dükkana daldı!

İzmir’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kırtasiye dükkanına daldı. Kazada yaralanan olmazken, kırtasiye dükkanı ve otomobilde hasar meydana geldi

Kaza, saat 00.30 sıralarında Üniversite Caddesi Bornova metro yakınında meydana geldi. S.K. (41) yönetimindeki 35 ACZ 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırtasiye dükkanına daldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, kırtasiye dükkanında ve otomobilde hasar meydana geldi.

Otomobil, bulunduğu yerden çekiciyle çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.