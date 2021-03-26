Bornova'da korkunç anlar: Pompalı tüfekle, tabanca ile ateş ettiler!

İzmir'in Bornova ilçesinde, husumetli iki grup arasında sokak ortasında silahlı kavga yaşandı. Tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir Bornova'daki olay çarşamba akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre Evka-3 Mahallesi Cengizhan Caddesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 20 yaşındaki Kadir B., 27 yaşındaki Feyzi B. ile 37 yaşındaki Osman D. ve 35 yaşındaki Ozan D. karşılaştı. İki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü. İki grup yanlarındaki tabanca ve pompalı tüfekle birbirine ateş etmeye başladı.

​Sokak ortasında yaşanan çatışma nedeniyle çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, kurşun ve saçmaların isabet ettiği Kadir B., Feyzi B. ile Ozan D. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan silahlı kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında başlayan kavga ve hafif ticari araçtaki kişiye pompalı tüfek ile ateş edilmesi görülürken, araçtaki kişinin de tabancayla karşılık verdiği görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.